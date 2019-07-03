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Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой

Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум подключился к новому вирусному челленджу во Всемирной паутине — Bottle Cap Challenge.

На ролике в своём «инстаграме» актёр пробивает ногой таким образом, что открываются сразу три бутылки. В стандартной вариации челленджа его участники открывают одну бутылку.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Вердума.

Напомним, в настоящее время Вердум отстранён от боёв на два года в связи с его положительной допинг-пробой. В конце января он попросил разорвать свой контракт с UFC для возможности принять участие в бое на территории России.

Ранее в Bottle Cap Challenge приняли участие ирландец Конор Макгрегор, представитель США Макс Холлоуэй и британский актёр Джейсон Стетхэм.

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