Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум подключился к новому вирусному челленджу во Всемирной паутине — Bottle Cap Challenge.
На ролике в своём «инстаграме» актёр пробивает ногой таким образом, что открываются сразу три бутылки. В стандартной вариации челленджа его участники открывают одну бутылку.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Вердума.
Напомним, в настоящее время Вердум отстранён от боёв на два года в связи с его положительной допинг-пробой. В конце января он попросил разорвать свой контракт с UFC для возможности принять участие в бое на территории России.
Ранее в Bottle Cap Challenge приняли участие ирландец Конор Макгрегор, представитель США Макс Холлоуэй и британский актёр Джейсон Стетхэм.
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