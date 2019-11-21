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Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции

Руки-Базуки показал новое видео с руками после опе
Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции
Бокс/ММА / ММА 0

Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции. Ранее Терёшину, который в октябре потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом, победившим соперника в сражении по альтернативным правилам MMA, прооперировали перекачанные вазелином бицепсы, поскольку он опасался воспаления.

«Вот оно, моё богатство! Налетай! Распродажа!» — сказал Терёшин, держа при этом в руках тарелку с мясом.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

После операции появилось видео, как мама кормит Кирилла с ложки. Вскоре блогер показал, как выглядят его руки после операции, которые, на первый взгляд, не изменились. Затем медики объяснили, как он раздувал бицепсы.

Видео: Руки-Базуки кормят с ложки после удаления бицепсов
Руки-Базуки показал руки после операции. Они не изменились. Видео
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