Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции

Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции. Ранее Терёшину, который в октябре потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом, победившим соперника в сражении по альтернативным правилам MMA, прооперировали перекачанные вазелином бицепсы, поскольку он опасался воспаления.

«Вот оно, моё богатство! Налетай! Распродажа!» — сказал Терёшин, держа при этом в руках тарелку с мясом.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

После операции появилось видео, как мама кормит Кирилла с ложки. Вскоре блогер показал, как выглядят его руки после операции, которые, на первый взгляд, не изменились. Затем медики объяснили, как он раздувал бицепсы.

Видео: Руки-Базуки кормят с ложки после удаления бицепсов