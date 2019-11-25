Рой Джонс сфотографировался с Хабибом и выложил кадр в «Инстаграм»
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. Джонс, как и Нурмагомедов, посетил турнир по смешанным единоборствам в Узбекистане.
«Провёл потрясающий уик-энд на мероприятии ММА в Узбекистане с бывшими, действующими и будущими звёздами спорта. Было здорово увидеться с Хабибом и его отцом. Боже, это великолепно!» — подписал Джонс фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» боксёра.
50-летний Джонс провёл 75 поединков в профессиональном боксе, одержав 66 побед и потерпев 9 поражений. На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
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