В UFC официально подтвердили следующие бои Джонса и Шевченко
В UFC объявили о двух титульных поединках, которые пройдут в Хьюстоне 8 февраля.
Американский боец Джон Джонс, действующий чемпион организации в полутяжёлой весовой категории, проведёт защиту титула в бою с соотечественником Домиником Рейесом, четвёртым номером рейтинга в дивизионе.
Представительница Киргизии Валентина Шевченко, действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе, сразится с Кэтлин Чукагян из США, первым номером рейтинга в соответствующей весовой категории.
Если у вас не отображается фотография афиш поединка, их можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, уже подписал свою часть контракта на бой с Тони Фергюсоном.
Менеджер Хабиба объявил, что тот подписал контракт на бой с Фергюсоном. Фото
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
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