В UFC официально подтвердили следующие бои Джонса и Шевченко

В UFC объявили о двух титульных поединках, которые пройдут в Хьюстоне 8 февраля.

Американский боец Джон Джонс, действующий чемпион организации в полутяжёлой весовой категории, проведёт защиту титула в бою с соотечественником Домиником Рейесом, четвёртым номером рейтинга в дивизионе.

Представительница Киргизии Валентина Шевченко, действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе, сразится с Кэтлин Чукагян из США, первым номером рейтинга в соответствующей весовой категории.

Если у вас не отображается фотография афиш поединка, их можно посмотреть в официальном «твиттере» UFC.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, уже подписал свою часть контракта на бой с Тони Фергюсоном.

Менеджер Хабиба объявил, что тот подписал контракт на бой с Фергюсоном. Фото