Организация, которую возмутил бой Хабиба с медведем, раскритиковала Макгрегора и Серроне

В организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), выступающей за этичное отношение к животным, раскритиковали Конора Макгрегора и Дональда Серроне в преддверии поединка бойцов. Напомним, ранее в PETA обрушились с критикой на Хабиба Нурмагомедова за видео, на котором он борется с медведем.
Макгрегор и Серроне на пресс-конференции перед боем, который состоится на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе ранним утром 19 января мск, обсуждали куртку Дональда, сделанную из змеиной кожи. Конор добавил, что у PETA, вероятно, и к нему имелись бы вопросы.
«Вы правы! Мы здесь, чтобы напомнить вам, что только трусы могут похвастаться ношением животного, которое, вероятно, было избито и изуродовано заживо. Почему бы вам не избавиться от неуверенности и не надеть только свою собственную кожу?» — сказано в сообщении организации в её «твиттере».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макрегор — Серроне.
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