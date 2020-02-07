Состоялись дуэли взглядов участников турнира UFC 247: Джонс — Рейес. Видео

Завтра, 8 февраля, в Хьюстоне состоится турнир UFC 247. Главным боем вечера станет поединок, в котором примут участие действующий чемпион промоушена в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс и его соотечественник Доминик Рейес. В соглавном бое Валентина Шевченко, действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе, сразится с Кэтлин Чукагян.
В преддверии турнира его участники провели дуэли взглядов.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
32-летний Джонс провёл 27 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед и потерпев одно поражение, а ещё один бой признали несостоявшимся. На счету 30-летнего Рейеса 12 побед в 12 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Джон Джонс — Доминик Рейес.
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