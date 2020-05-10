Хенри Сехудо нанёс поражение нокаутом Доминику Крусу в соглавном поединке турнира UFC 249

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир UFC 249, в рамках которого в соглавном поеднике легчайшего веса 34-летний американский боец смешанного стиля Доминик Крус уступил нокаутом 33-летнему соотечественнику Хенри Сехудо.

Первый раунд поединка был очень равным. Во втором раунде лучше казался Сехудо, однако в середине раунда после столкновения головами бой был приостановлен из-за рассечения на его лице. Получив рассечение Хенри полетел вперёд и нанёс несколько точных ударов в голову Крусу, находящемуся на канвасе, после чего бой и был остановлен, а победа была отдана Сехудо. После остановки боя Крус пытался протестовать, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.

Таким образом, Доминик Крус (22-2) потерпел второе поражение кряду, а Хенри Сехудо (15-2) одержал шестую победу подряд.

Ранее российский тяжеловес Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума, Дональд Серроне потерпел четвёртое поражение кряду, уступив Энтони Петтису, Кэлвин Каттар нокаутировал во втором раунде Джереми Стивенса, а Франсис Нганну одержал победу над Жаирзиньо Розенстрайком спустя 18 секунд начала поединка.



*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи на UFC 249.