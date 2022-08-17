Александр Усик объяснил наряд казака на финальной пресс-конференции с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик, появившийся на финальной пресс-конференции, посвящённой его реваншу с британцем Энтони Джошуа, в образе казака, объяснил своё решение.
«Это украинская национальная одежда казаков, воинов. Красные штаны, сапоги, вышиваночка наша.
Мои слова о том, что тот, кто не соревнуется, не живёт? Хорошо, я объясню. Солнце поднимается, поднимаемся и мы. Косуля бежит, а за ней бежит тигр. И для того, чтобы выжить, ей нужно убежать от него. А чтобы выжить ему, он должен поймать и съесть её. Тигр ли я? Я белый кролик», – сказал Усик в интервью Sky Sports.
Ранее на пресс-конференции Усик спел украинскую народную песню «Ой у лузі червона калина…», известную как песня сечевых стрельцов.
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