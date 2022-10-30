«От души всем, кто переживает и следит». Ломаченко опубликовал первый пост после победы

34-летний украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал первый пост в социальных сетях после победы в бою с Джэмейном Ортисом.

«Слава богу за всё! От души всем, кто переживает и следит! Всем мир!», — написал Ломаченко.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского бойца единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).



Ломаченко, таким образом, одержал свою 17-ю победу в профессиональной карьере, проведя 19 боёв. Джэмейн Ортис потерпел первое поражение в карьере.

Раннее американский непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон прокомментировал победу Ломаченко над Джэмейном Ортисом.