Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«От души всем, кто переживает и следит». Ломаченко опубликовал первый пост после победы

«От души всем, кто переживает и следит». Ломаченко опубликовал первый пост после победы
Комментарии

34-летний украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал первый пост в социальных сетях после победы в бою с Джэмейном Ортисом.

«Слава богу за всё! От души всем, кто переживает и следит! Всем мир!», — написал Ломаченко.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского бойца единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).

Ломаченко, таким образом, одержал свою 17-ю победу в профессиональной карьере, проведя 19 боёв. Джэмейн Ортис потерпел первое поражение в карьере.

Раннее американский непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон прокомментировал победу Ломаченко над Джэмейном Ортисом.

Украинец заржавел? Ломаченко с огромным скрипом прошёл наглого американца Украинец заржавел? Ломаченко с огромным скрипом прошёл наглого американца
Новость по теме
Шакур Стивенсон: Ломаченко больше не тот боец, каким он был
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022