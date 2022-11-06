Блахович: после победы над Анкалаевым подерусь за титул. Не вижу другого исхода

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович не сомневается, что его поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), будет носить статус претендентского.

Возглавит же ивент титульный реванш между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой.

«Нет, я не являюсь запасным бойцом [для чемпионского боя]. Это не так. Никто не говорил мне об этом. Не знаю, как насчёт Анкалаева, но я не являюсь запасным. Я знаю, что после этого поединка стану следующим претендентом на титул.

Я просто знаю. И мне не нужно об этом говорить. Я не вижу иного исхода и других бойцов, которые могли бы стать моими соперниками. Гловер и Прохазка будут сражаться в этом же карде, и это идеально», – приводит слова Блаховича издание Middle Easy.

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