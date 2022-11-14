Мокаев отреагировал на призыв Чимаева к Дане Уайту по поводу боя с Перейрой

Известный боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, отреагировал на призыв непобеждённого шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева к президенту UFC Дане Уайту по поводу организации поединка с новым чемпионом лиги в среднем весе Алексом Перейрой из Бразилии.



«Лёгкая работа, Хамзат», – написал Мокаев в комментариях под постом Чимаева в соцсетях.



Напомним, Перейра стал чемпионом UFC после того, как победил новозеландца Исраэля Адесанью. Бой закончился победой бразильца, которую он добыл нокаутом в пятом раунде. Противостояние проходило в ночь с 12 на 13 ноября мск на UFC 281.

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