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Мокаев отреагировал на призыв Чимаева к Дане Уайту по поводу боя с Перейрой

Мокаев отреагировал на призыв Чимаева к Дане Уайту по поводу боя с Перейрой
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Известный боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, отреагировал на призыв непобеждённого шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева к президенту UFC Дане Уайту по поводу организации поединка с новым чемпионом лиги в среднем весе Алексом Перейрой из Бразилии.

«Лёгкая работа, Хамзат», – написал Мокаев в комментариях под постом Чимаева в соцсетях.

Напомним, Перейра стал чемпионом UFC после того, как победил новозеландца Исраэля Адесанью. Бой закончился победой бразильца, которую он добыл нокаутом в пятом раунде. Противостояние проходило в ночь с 12 на 13 ноября мск на UFC 281.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

Перейра — чемпион! Но только до встречи с Чимаевым Перейра — чемпион! Но только до встречи с Чимаевым
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