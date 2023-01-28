Арум: фанаты могут заставить Ярда пойти на Бетербиева. Надеюсь, так он и поступит

Боб Арум, промоутер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, считает, что поддержка фанатов на домашней арене может сыграть злую шутку с британцем Энтони Ярдом.

«Всё зависит от Энтони. Если он попытается подраться с Бетербиевым, как это сделал Джо Смит, то бой закончится рано, а если решит боксировать, то закончится в середине или конце. При всём уважении к Ярду я считаю, что Артур выйдет победителем.

Смит стал большим тестом для Артура, ведь Джо поддерживала куча фанатов, но что это дало? Это заставило Смита драться, и Артур нокаутировал его за два раунда. Надеюсь, что болельщики подействуют на Ярда, и он поступит так же», – сказал Арум на финальной пресс-конференции.

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