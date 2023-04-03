WBA санкционировала бой Усик — Дюбуа

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) официально санкционировала поединок за титул WBA Super в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).

Согласно постановлению, команды бойцов обязаны договориться до 2 мая. Примечательно, что промоутером Дюбуа является британский функционер Фрэнк Уоррен, ранее не сумевший договориться с командой Усика о поединке с Тайсоном Фьюри.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу и соотечественнику Джо Джойсу. В настоящий момент является регулярным чемпионом WBA.