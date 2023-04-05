Усик назвал сроки проведения боя с Дюбуа

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал организацию поединка с обязательным претендентом британцем Даниэлем Дюбуа.
«Первой стоит защита WBA, Дюбуа. Мы хотели боксировать 29 апреля, но у него травма колена. После мы хотели провести защиту по версии IBF, но WBA настояла на своём. Рабочие моменты.
Вероятно, поединок с Дюбуа состоится в конце лета. Я не собираюсь это утверждать, однако команда работает в этом направлении. Британия, Дюбуа… класс. Поеду в Британию, я её очень люблю», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Киевский спорт».
Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу и соотечественнику Джо Джойсу.
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