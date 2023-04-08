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«На пиво ему дал». Рэпер Джиган заявил, что Александр Емельяненко должен ему денег

«На пиво ему дал». Рэпер Джиган заявил, что Александр Емельяненко должен ему денег
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Известный российский рэп-исполнитель Джиган в программе Василия «Басты» Вакуленко «Вопрос Ребром» заявил, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не вернул ему долг.

«Он звонил мне. Так, чтобы вы понимали, он у меня 20 тысяч взаймы просил. Я ему переслал. Так Саня до сих пор «торчит» мне двадцатку. На пиво ему дал. Если бы не на пиво, не рассказывал бы. Двадцаточку мне верни. Ну и он забухал. Он — бухарь. Закончился Емельяненко. К сожалению, к сожалению. Я с этим справился, уже не бухаю», — рассказал Джиган

Ранее Джиган раскрыл, какой гонорар просил за возможный поединок с Емельяненко-младшим, а также подробно рассказал о ходе переговоров с бойцом, которые в итоге сорвались.

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