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Заб Джуда: Фьюри стал бы лёгкой работой для Майка Тайсона

Заб Джуда: Фьюри стал бы лёгкой работой для Майка Тайсона
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Бывший абсолютный чемпион мира американец Заб Джуда высказался о фантазийном поединке между легендарным соотечественником Майком Тайсоном и действующим обладателем титула WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Я считаю, что Фьюри стал бы лёгкой работой для Майка. Если подумать, то и сейчас нет настолько же быстрого супертяжеловеса, как Майк Тайсон. Никто не подходит к сопернику и не закручивает его так, как это делал Майк. Вспомните размеры парней, которых он нокаутировал, это были гиганты вроде Энтони Джошуа», – приводит слова Джуды издание OLBG.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Деонтей Уайлдер заявил, что он обладает более сильным ударом, чем легендарный Майк Тайсон на пике своей формы.

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