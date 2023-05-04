Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шишков: с Сашей Емельяненко не вышел бы, это бред. Идёт за чеком, остальное по барабану

Шишков: с Сашей Емельяненко не вышел бы, это бред. Идёт за чеком, остальное по барабану
Комментарии

Боец кулачного промоушена TopDog Евгений Шишков высказался о возможности проведения боя с известным бойцом Александром Емельяненко.

«Каждый делает, что ему в кайф. Ну, с Емельяненко – нет, конечно. Александр вершит свою судьбу сам и подписывается на это всё. Против Емельяненко я бы не вышел, это бред. А вот с каким-нибудь блогером выскочил бы ради прикола и хайпа. Кого-нибудь боевого. Свят нормальный тип, с ним можно было бы ради хайпа устроить рубочку такую.

По поводу Емельяненко. Он уже подписался на эти бои. Надо было раньше думать, что кто-то его будет жалеть, кто-то нет. Он выходит за чеком, ему остальное по барабану», — сказал Шишков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Емельяненко опускается на дно. Теперь Сашу изобьёт гламурный певец Емельяненко опускается на дно. Теперь Сашу изобьёт гламурный певец
«Лысый, угомонись! Ты куда вообще лезешь?» Звезда TopDog жёстко ответил Сульянову
Эксклюзив
«Лысый, угомонись! Ты куда вообще лезешь?» Звезда TopDog жёстко ответил Сульянову
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023