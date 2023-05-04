Шишков: с Сашей Емельяненко не вышел бы, это бред. Идёт за чеком, остальное по барабану
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Боец кулачного промоушена TopDog Евгений Шишков высказался о возможности проведения боя с известным бойцом Александром Емельяненко.
«Каждый делает, что ему в кайф. Ну, с Емельяненко – нет, конечно. Александр вершит свою судьбу сам и подписывается на это всё. Против Емельяненко я бы не вышел, это бред. А вот с каким-нибудь блогером выскочил бы ради прикола и хайпа. Кого-нибудь боевого. Свят нормальный тип, с ним можно было бы ради хайпа устроить рубочку такую.
По поводу Емельяненко. Он уже подписался на эти бои. Надо было раньше думать, что кто-то его будет жалеть, кто-то нет. Он выходит за чеком, ему остальное по барабану», — сказал Шишков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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