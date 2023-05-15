Украинский экс-чемпион Постол сказал, что нужно сделать Ломаченко для победы над Хэйни

Бывший чемпион мира украинский ветеран Виктор Постол высказался об ожидаемом поединке в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Скажу так: чтобы победу отдали Василию, ему нужно уверенно побеждать в каждом раунде. Мы ведь понимаем, что, если поединок получится равным, победу Василию не отдадут.

Как Ломаченко противостоять габаритам Хэйни? Ему нужно активно двигаться на ногах и заходить за спину, как он это умеет делать», – приводит слова Постола издание Xsport.ua.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.