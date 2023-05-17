Ломаченко — о бое с Хэйни: я оказался в положении Ригондо, когда он дрался со мной

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко вспомнил о своём поединке с кубинцем Гильермо Ригондо в преддверии выступления против американца Дэвина Хэйни 21 мая.

Напомним, поединок Ломаченко и Ригондо состоялся в декабре 2017 года, и тогда 29-летний украинец досрочно остановил 37-летнего соперника, поднявшегося на две весовые категории, в шестом раунде.

«Не сравнивайте Хэйни с Ригондо, потому у них разные габариты. Сейчас Хэйни находится в той же ситуации, что и я с Ригондо. Только теперь я на месте Ригондо, а он – на моём, если говорить о размерах и размахе рук. К тому же у нас разный вес», – приводит слова Ломаченко издание BoxingScene.

Материалы по теме Ломаченко ответил на вопрос, завершится ли поединок с Хэйни досрочно

Что делает Василия Ломаченко уникальным боксёром