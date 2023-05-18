Ломаченко — о критике Хэйни: не понимаю, почему он называет меня «грязным бойцом»

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко высказался о словах своего предстоящего соперника американца Дэвина Хейни.

«Он начал маленькую игру. Мне это нравится, я не могу дождаться поединка. Не знаю, почему он назвал меня грязным бойцом. Нужно спросить у него. Он должен объяснить это, потому что я не понимаю, о чём он говорит. Удары при выходе из клинча – это часть бокса. У нас есть судьи, есть рефери на ринге. Если ты действительно пытаешься сделать что-то грязное, то это неправильно. Я всегда пытаюсь драться чисто, не нарушать правила. Он должен объяснить, что имел в виду. Может, это часть какого-то плана, но он точно не сработает», — сказал Ломаченко на канале FightHype.com в YouTube.