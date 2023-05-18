Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко — о критике Хэйни: не понимаю, почему он называет меня «грязным бойцом»

Ломаченко — о критике Хэйни: не понимаю, почему он называет меня «грязным бойцом»
Комментарии

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко высказался о словах своего предстоящего соперника американца Дэвина Хейни.

«Он начал маленькую игру. Мне это нравится, я не могу дождаться поединка. Не знаю, почему он назвал меня грязным бойцом. Нужно спросить у него. Он должен объяснить это, потому что я не понимаю, о чём он говорит. Удары при выходе из клинча – это часть бокса. У нас есть судьи, есть рефери на ринге. Если ты действительно пытаешься сделать что-то грязное, то это неправильно. Я всегда пытаюсь драться чисто, не нарушать правила. Он должен объяснить, что имел в виду. Может, это часть какого-то плана, но он точно не сработает», — сказал Ломаченко на канале FightHype.com в YouTube.

Материалы по теме
«Если есть голова на плечах, ставьте на Ломаченко». Боксёрский мир верит в украинца?
«Если есть голова на плечах, ставьте на Ломаченко». Боксёрский мир верит в украинца?
Материалы по теме
Ломаченко — Хэйни: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023