Экс-чемпион: команда Хейни планировала толкнуть Ломаченко на взвешивании

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Шон Портер прокомментировал инцидент, произошедший на взвешивании перед поединком за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между Девином Хейни и Василием Ломаченко. Напомним, американец толкнул соперника во время дуэли взглядов на взвешивании.

«Я не был удивлён. Это был план. Команда Хейни решила: «А давайте продадим больше билетов, оставим Ломаченко сообщение и попробуем спровоцировать его. И я не считаю, что это сработало.

Ломаченко сохранит хладнокровие. Момент толчка, возможно, был для него неожиданным, учитывая силу. Возможно, это немного заведёт его, но, как только начнётся поединок, он вернётся к плану», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Поединок Хейни – Ломаченко состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.