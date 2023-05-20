Экс-чемпион: команда Хейни планировала толкнуть Ломаченко на взвешивании

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Шон Портер прокомментировал инцидент, произошедший на взвешивании перед поединком за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между Девином Хейни и Василием Ломаченко. Напомним, американец толкнул соперника во время дуэли взглядов на взвешивании.
«Я не был удивлён. Это был план. Команда Хейни решила: «А давайте продадим больше билетов, оставим Ломаченко сообщение и попробуем спровоцировать его. И я не считаю, что это сработало.
Ломаченко сохранит хладнокровие. Момент толчка, возможно, был для него неожиданным, учитывая силу. Возможно, это немного заведёт его, но, как только начнётся поединок, он вернётся к плану», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Поединок Хейни – Ломаченко состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.
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