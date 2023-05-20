Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джермелл Чарло дал прогноз на бой Хейни — Ломаченко

Джермелл Чарло дал прогноз на бой Хейни — Ломаченко
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоится завтра, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

«Ломаченко победит Хейни, запомните мои слова. Ломаченко победит Хейни, называйте его старым, если хотите. Тогда и я стар», – сказал Чарло во время прямого эфира в социальных сетях.

Василию Ломаченко 35 лет. Украинец дебютировал в профессионалах в 2013 году и впоследствии стал чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком дивизионе.

Девину Хейни 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года. В сентябре 2019-го Хейни завоевал временный титул WBC, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го объединил все пояса дивизиона, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.

Материалы по теме
Менеджер Ломаченко объяснил, почему Усик не посетит его бой с Хейни
Материалы по теме
Ломаченко — Хейни: последний поход украинца за величием. Соперник — великан! LIVE
Live
Ломаченко — Хейни: последний поход украинца за величием. Соперник — великан! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023