Джермелл Чарло дал прогноз на бой Хейни — Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоится завтра, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

«Ломаченко победит Хейни, запомните мои слова. Ломаченко победит Хейни, называйте его старым, если хотите. Тогда и я стар», – сказал Чарло во время прямого эфира в социальных сетях.

Василию Ломаченко 35 лет. Украинец дебютировал в профессионалах в 2013 году и впоследствии стал чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком дивизионе.

Девину Хейни 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года. В сентябре 2019-го Хейни завоевал временный титул WBC, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го объединил все пояса дивизиона, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.