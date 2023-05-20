Девин Хейни назвал желаемых соперников в случае победы над Ломаченко
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни (29-0, 15 KO) назвал желаемых соперников в случае победы в поединке со звёздным украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), который состоится завтра, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).
«Деньги и большие бои находятся в лёгком весе. И я бы хотел оставаться здесь как можно дольше, но всё будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать: как легко мне будет уложиться в лимит дивизиона и как я выступлю.
Шакур [Стивенсон] – одно из имён в списке. Джервонта [Дэвис] также находится в нём. По правде сказать, это единственные бои, ради которых я бы задержался в лёгком весе», – приводит слова Хейни издание BoxingScene.
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