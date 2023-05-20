Стал известен гарантированный гонорар Хейни за бой с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни (29-0, 15 KO), готовящийся завтра, 21 мая, провести защиту титулов против звёздного украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), получит за выступление $ 4 млн (без учёта дохода с платных трансляций), сообщает ESPN.

Девину Хейни 24 года. Американец выступает на профессиональном ринге с 2015 года. В сентябре 2019-го стал временным чемпионом WBC, досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го объединил все пояса дивизиона, победив судейским решением австралийца Джорджа Камбососа.

Ранее абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло поделился прогнозом на бой Хейни – Ломаченко.