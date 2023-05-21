Кудряшов: российские судьи отдали бы Ломаченко все раунды

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США). Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«По сегодняшнему бою я не могу сказать, что Вася теряет с каждым боем. Хейни – боксёр, у которого выиграть явно не получится ни у кого, а Ломаченко выглядел очень хорошо. Да, Девин хорош. Контролировал, чувствовал, не дал поставить себя в неудобное положение. Но Вася – это какой-то нереальный уровень бокса.
Российские судьи отдали бы 12-0 в пользу Ломаченко. Потому что так оно и было. Если абстрагироваться и не болеть за Ломаченко, а быть непредвзятым, очень сложно не увидеть победу Васи. Продолжать ли карьеру – это целиком его решение. Мы не увидели, чтобы он сдал. Да, не было доминирования, но соперник был другого уровня», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.
Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.
- 21 мая 2023
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