Заб Джуда: Хейни удержал контроль над боем и победил Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Заб Джуда прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.

«Отличный поединок. Победитель был выбран правильно. Девин удерживал контроль над поединком, а Ломаченко «взрывался» в отдельных раундах. Не настолько уверенное выступление, как в других боях. Девин удержал контроль и победил в большинстве раундов», – сказал Джуда в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее Сергей Ковалёв назвал свой счёт в бою Хейни – Ломаченко.