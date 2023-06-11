Менеджер Ломаченко поздравил Лопеса с победой над Тэйлором
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Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, прокомментировал результат поединка за звание чемпиона WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцем Теофимо Лопесом, ранее побеждавшим украинца, и британцем Джошем Тэйлором.
Напомним, Лопес победил единогласным судейским решением (115-113, 115-113, 117-111), став чемпионом в двух дивизионах.
«Хоть кто-то добился правильного решения сегодня (о судейском вердикте в бою Сергей Деревянченко – Хайме Мунгия. – Прим. «Чемпионата»). Мои поздравления Тео, он выглядел лучше, чем ожидалось. Поздравляю, чемпион», – написал Климас в социальных сетях.
Ранее Лопес заявил, что завершает профессиональную карьеру.
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