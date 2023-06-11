Джон Джонс: готов к бою с Фьюри, даже если он пройдёт по правилам бокса

Чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный американец Джон Джонс высказался о потенциальном поединке с британским боксёром-супертяжеловесом Тайсоном Фьюри, который по его словам, мог бы пройти в ринге.

«Я был бы рад, если бы Дана [Уайт] устроил этот поединок. Вот что нужно знать о UFC: мы всегда даём поклонникам то, что они хотят увидеть.

Тайсон Фьюри — великолепный соперник, и было бы здорово, если бы этот поединок состоялся. Я готов, даже если он пройдёт по правилам бокса», – приводит слова Джонса издание MMA Fighting.

Ранее о желании провести бой с Фьюри заявил бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунец Фрэнсис Нганну, на что британец ответил, что победит его даже в состоянии алкогольного опьянения.