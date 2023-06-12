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Хулио Сезар Чавес заявил, что Хейни победил Ломаченко, менеджер украинца ответил

Хулио Сезар Чавес заявил, что Хейни победил Ломаченко, менеджер украинца ответил
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, легендарный мексиканец Хулио Сезар Чавес прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Хейни диктовал события в поединке. Никаких сентиментальностей, он победил», – приводит слова Чавеса TV Azteca.

На комментарий ответил менеджер украинца Эгис Климас:

«Можно пересмотреть бой сто раз, и это всё равно будет победа Ломы. Если бы Хейни имел на это мужество, то вызвал бы Лому на реванш, но он не способен на это», – написал Климас в социальных сетях.

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