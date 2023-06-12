Хулио Сезар Чавес заявил, что Хейни победил Ломаченко, менеджер украинца ответил
Поделиться
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, легендарный мексиканец Хулио Сезар Чавес прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.
Напомним, бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Хейни диктовал события в поединке. Никаких сентиментальностей, он победил», – приводит слова Чавеса TV Azteca.
На комментарий ответил менеджер украинца Эгис Климас:
«Можно пересмотреть бой сто раз, и это всё равно будет победа Ломы. Если бы Хейни имел на это мужество, то вызвал бы Лому на реванш, но он не способен на это», – написал Климас в социальных сетях.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2023
-
01:03
-
00:40
-
00:00
- 11 июня 2023
-
23:17
-
22:55
-
22:15
-
22:02
-
20:48
-
20:37
-
20:10
-
19:55
-
19:01
-
18:59
-
18:06
-
17:44
-
17:35
-
16:28
-
15:30
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:28
-
11:28
-
11:17
-
10:56
-
10:43
-
10:24
Партнерский контент