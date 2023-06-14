Адесанья: Нганну вернётся в UFC, когда ему заплатят, его долгое время обманывали

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья считает, что бывший обладатель титула в тяжёлом дивизионе (120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну, ранее перешедший в промоушен PFL, вернётся в престижнейшую организацию мира.

«Я горжусь им, потому что его история уникальна. Она была уникальна ещё до его прихода в UFC. Ещё ничего не окончено, людям просто нужно расслабиться и ждать. Фрэнсис не тот парень, который уйдёт просто так. Дана говорил, что женщины никогда не будут драться в UFC, но посмотрите, что происходит сейчас.

Я считаю, что Фрэнсис делает то, что делает, и он вернётся, когда ему заплатят столько, сколько заслуживает, сколько он заработал, потому что долгое время его обманывали», – сказал Адесанья в подкасте The MMA Hour.