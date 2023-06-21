Американский экс-чемпион: 95% мира считает, что Ломаченко победил Хейни

Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер, американец Роберт Гарсия призвал абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) соотечественника Девина Хейни дать реванш украинцу Василию Ломаченко.
Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Я считаю, что Хейни должен дать Ломаченко реванш. Это единственное правильное решение для него. Даже Мейвезер… Люди считали, что он проиграл в бою с Кастильо, и он дал ему реванш. Так же было и с Майданой.
Хейни обязан дать реванш, потому что 95% мира считает, что Ломаченко победил. Окей, докажи, что все неправы. Побей его, как Мейвезер побил Кастильо и Майдану», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.
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