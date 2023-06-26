Царукян назвал условие, при котором согласится на бой с Физиевым

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян назвал условие, при котором согласился бы на бой с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым.

«Мы не близкие друзья, но мы знакомы и тренировались несколько раз. Если UFC скажет мне, что в случае победы над Физиевым я получу титульный поединок, я определённо соглашусь. Но если этот поединок не будет претендентским, для меня он не имеет смысла», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу LowKick MMA.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июне, Царукян победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Жоакима Силву. Физиев в марте уступил единогласным судейским решением именитому американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Царукян назвал условие, при котором Волкановски победил бы Махачева.