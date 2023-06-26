Царукян назвал условие, при котором согласится на бой с Физиевым

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян назвал условие, при котором согласился бы на бой с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым.
«Мы не близкие друзья, но мы знакомы и тренировались несколько раз. Если UFC скажет мне, что в случае победы над Физиевым я получу титульный поединок, я определённо соглашусь. Но если этот поединок не будет претендентским, для меня он не имеет смысла», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу LowKick MMA.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июне, Царукян победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Жоакима Силву. Физиев в марте уступил единогласным судейским решением именитому американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Царукян назвал условие, при котором Волкановски победил бы Махачева.
- 26 июня 2023
-
20:09
-
19:36
-
19:06
-
18:54
-
18:04
-
17:24
-
16:52
-
16:11
-
15:46
-
15:13
-
14:48
-
13:55
-
13:48
-
13:31
-
12:55
-
12:03
-
11:46
-
11:22
-
10:54
-
10:33
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
08:09
-
07:54
-
03:15
-
01:06
-
00:59
-
00:56
-
00:42
- 25 июня 2023
-
23:54
-
23:37
-
23:30
-
23:05
-
22:37