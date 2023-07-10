Дана Уайт ответил на вопрос о следующем выступлении Махачева
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт высказался о следующем поединке чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, который, по его словам, должен выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я объявлю о карде в Абу-Даби уже очень скоро. Пока никаких известий, потому что в Абу-Даби хотят всё согласовать с нами. Скоро мы сделаем анонс этого карда», – сказал Уайт на пресс-конференции, посвящённой результатам турнира UFC 290.
Напомним, в своём последнем бою в феврале Махачев победил единогласным решением обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) Алекса Волкановски. Австралиец триумфально вернулся с победой над мексиканцем Яиром Родригесом на UFC 290, после чего заявил, что не исключает реванша с Махачевым на UFC 294.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2023
-
22:30
-
22:11
-
21:53
-
21:43
-
21:31
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
19:33
-
19:05
-
18:44
-
17:59
-
17:18
-
16:34
-
16:23
-
15:31
-
15:12
-
14:22
-
13:35
-
13:16
-
12:49
-
12:10
-
11:36
-
10:54
-
09:59
-
09:20
-
07:50
-
07:30
-
00:57
-
00:43
- 9 июля 2023
-
23:54
-
22:10
-
21:45
-
20:53
-
19:34
Партнерский контент