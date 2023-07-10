Дана Уайт ответил на вопрос о следующем выступлении Махачева

Президент UFC Дана Уайт высказался о следующем поединке чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, который, по его словам, должен выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я объявлю о карде в Абу-Даби уже очень скоро. Пока никаких известий, потому что в Абу-Даби хотят всё согласовать с нами. Скоро мы сделаем анонс этого карда», – сказал Уайт на пресс-конференции, посвящённой результатам турнира UFC 290.

Напомним, в своём последнем бою в феврале Махачев победил единогласным решением обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) Алекса Волкановски. Австралиец триумфально вернулся с победой над мексиканцем Яиром Родригесом на UFC 290, после чего заявил, что не исключает реванша с Махачевым на UFC 294.