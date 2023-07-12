Тренер Исмаилова — о 1-м месте Волкановски в списке P4P: как он может быть лучше Махачева?

Рамазан Исмаилов, тренер и брат известного российского средневеса Магомеда Исмаилова, раскритиковал решение UFC поставить чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски на первое место в списке лучших бойцов вне зависимости от дивизиона.

«У меня нет понимания рейтинга лучших бойцов вне зависимости от веса. При любых раскладах Волкановски проиграет Джону Джонсу. Он не может быть лучшим вне зависимости от веса. Алекс – лучший в своём дивизионе. Даже Исламу Махачеву он проиграл, поэтому как он может быть лучше Махачева и Джонса? Невозможно.

В полулёгком весе Волкановски – лучший, в лёгком – он слабее Ислама, что мы видели в бою. Мы констатируем факт, пока он не доказал обратное. В данный момент лучшим в мире является Джон Джонс», – приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 290, Волкановски досрочно остановил в третьем раунде мексиканца Яира Родригеса.