Усик — о встрече с Дюбуа: все нервничают, когда находятся рядом с волком
Поделиться
Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) высказался о первой битве взглядов с британским претендентом Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), поединок с которым состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
«Даниэль – молодой парень, перспективный, претендент. Мне нужно хорошо сделать свою работу.
Возможно, он немного нервничал. Все нервничают, когда находятся рядом с волком (улыбается). Я свирепый волк. Смогу ли я забраться в голову Дюбуа? Я уже там. Он думает о бое, о моих невероятных поясах», – сказал Усик в интервью пресс-службе промоутерской компании Queensberry.
Напомним, Усик не выступал с августа 2022 года, когда повторно одолел звёздного британца Энтони Джошуа.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2023
-
22:10
-
21:00
-
20:14
-
19:34
-
19:08
-
18:21
-
17:59
-
17:24
-
16:57
-
16:21
-
15:43
-
15:26
-
14:54
-
13:48
-
13:05
-
12:52
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:32
-
11:18
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:41
-
09:25
-
05:05
-
02:56
-
00:47
- 11 июля 2023
-
22:25
-
21:16
-
19:36
-
18:18
-
18:05
Партнерский контент