Усик — о встрече с Дюбуа: все нервничают, когда находятся рядом с волком

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) высказался о первой битве взглядов с британским претендентом Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), поединок с которым состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

«Даниэль – молодой парень, перспективный, претендент. Мне нужно хорошо сделать свою работу.

Возможно, он немного нервничал. Все нервничают, когда находятся рядом с волком (улыбается). Я свирепый волк. Смогу ли я забраться в голову Дюбуа? Я уже там. Он думает о бое, о моих невероятных поясах», – сказал Усик в интервью пресс-службе промоутерской компании Queensberry.

Напомним, Усик не выступал с августа 2022 года, когда повторно одолел звёздного британца Энтони Джошуа.