Усик одолел Дюбуа, Месси забивает свой первый мяч в МЛС. Главное к утру

Украинский боксёр Александр Усик остался непобеждённым, одолев британского бойца Даниэля Дюбуа техническим нокаутом, Лионель Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 2:0, нападающий Мохамед Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в «Аль-Иттихад». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в титульном бою.
2. Гол Месси в дебютном матче в МЛС помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз».
3. Салах уведомил «Ливерпуль» о желании уйти в «Аль-Иттихад».
4. Жуков: ещё 3–4 таких матча «Спартака», как с «Ахматом» — и будет вопрос по Абаскалю.
5. Хельмут Марко сделал новое заявление о контракте Переса на 2024 год.
6. Дюбуа — о бое с Усиком: меня обманули, лишив победы.
7. Екатерина Александрова уступила в финале турнира WTA-250 в Кливленде.
8. Джикия: Карпин не вызывает игроков в сборную России после 30? Я разваливаюсь, что ли?
9. Игроки «Борнмута» разминались в футболках в поддержку Украины перед матчем с «Тоттенхэмом».
10. Белоус: Семак очень здорово перестроил «Зенит» после ухода Малкома. Сейчас они — лидеры РПЛ.
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