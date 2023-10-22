Дана Уайт высказался о переходе Махачева в полусредний вес после UFC 294

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о потенциальном переходе чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг) после победы россиянина в реванше с австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся вчера, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

«Я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время, но если он будет защищать пояс на протяжении следующего года и захочет подняться, то почему нет?» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Победа на UFC 294 стала для Махачева 13-й подряд, его победная серия вошла в тройку длиннейших в истории престижнейшего промоушена в мире.