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Адесанья поставил $ 20 тыс. на победу Нганну в поединке с Фьюри

Адесанья поставил $ 20 тыс. на победу Нганну в поединке с Фьюри
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Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья сделал азартную ставку на ожидаемый поединок между британским боксёром Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Адесанья опубликовал ставку в социальных сетях, новозеландец поставил $ 15 тыс. на победу Нганну и $ 5 тыс. – на победу камерунца нокаутом.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC в супертяжёлом весе победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

Нганну в последний раз проводил бой на турнире UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

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