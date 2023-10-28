«Он был намного больше». Бетербиев рассказал о встрече с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев, прилетевший в Саудовскую Аравию на боксёрский поединок между чемпионом в супертяжёлом дивизионе Тайсоном Фьюри и MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, рассказал о своей встрече с британцем.

«Только что прилетел в Эр-Рияд, где завтра состоится бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, и сразу попал на гала-ужин! Желаю Тайсону удачи в этом бою! Удивительно, насколько он расслаблен и общителен. В этом мы с ним совершенно не похожи.

А ещё Тайсон в очень хорошей форме! Когда мы виделись с ним в последний раз, он был намного больше. Я очень рад, что нам удалось встретиться перед боем. Думаю, что завтра будет зрелищное боксёрское шоу!» — написал Бетербиев в социальных сетях.

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