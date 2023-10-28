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Инсайдер: результат боя с Нганну будет занесён в рекорд Фьюри

Инсайдер: результат боя с Нганну будет занесён в рекорд Фьюри
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Результат боксёрского поединка с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну будет официально занесён в рекорд действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

«Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну был официально санкционирован Британским боксёрским советом (BBBoFC) как профессиональный, и теперь он войдёт в официальные рекорды бойцов», — написал Бенсон в социальных сетях.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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