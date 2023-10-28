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Деонтей Уайлдер дал категоричный прогноз на бой Фьюри — Нганну

Деонтей Уайлдер дал категоричный прогноз на бой Фьюри — Нганну
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке между бывшим соперником, британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Я и вправду не знаю, как всё пройдёт, это зависит от того, как себя чувствует Нганну и как он тренировался. Очевидно, я буду болеть за Нганну, за своего африканского брата. Я буду болеть за него. Каков мой прогноз? Нганну… Да, это будет нокаут. Нганну, вперёд!» — сказал Уайлдер в интервью порталу InsideFighting.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Официальной трансляции боксёрского вечера на территории Российской Федерации не будет. Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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