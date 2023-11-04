Хирн: наследие Фьюри — поражение от парня, который никогда не боксировал

Известный британский промоутер Эдди Хирн раскритиковал действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе, соотечественника Тайсона Фьюри за выступление в бою с камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоялся 29 октября в Саудовской Аравии.

«Многие люди посчитали, что Фьюри подвёл бокс. Если вы хотите участвовать в таких боях, то должны понимать, что вашему наследию придёт конец, если что-то пойдёт не так. И вы должны понимать, что наследие Фьюри — это поражение от парня, который никогда не боксировал. Он считается великим для поколения, но является ли он таковым сейчас? Прямо сейчас точно нет.

Никто не поставит Фьюри в один ряд с Мохаммедом Али, Джо Луисом и Джеком Демпси. И даже до этого его считали великим только случайные фанаты и люди со скудными знаниями о боксе», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.