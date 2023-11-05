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Адесанья рассказал, как отреагировал на нокдаун в бою Фьюри — Нганну

Адесанья рассказал, как отреагировал на нокдаун в бою Фьюри — Нганну
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Двукратный чемпион UFC новозеландец Исраэль Адесанья высказался о выступлении камерунца Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Бой состоялся 29 октября в Саудовской Аравии.

«Я не вёл подсчёт, потому что был на арене. Я не мог усидеть. Вы знаете, каково это, когда вы смотрите на бой вашего близкого человека. Чувствуете себя потной пачкой спагетти, так что я просто смотрел бой. Фрэнсис был сосредоточен, и это хорошо, он делал то, что отрабатывал в раздевалке.

Нокдаун? Я потерял дар речи. Мы, я и Джуниор дос Сантос, просто обомлели. Как будто это должен было произойти. И я не в силах осознать то, что произошло после этого», — сказал Адесанья в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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