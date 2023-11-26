«Его потрясали». Смит объяснил, почему не сомневается в победе над Бетербиевым

Британский боец полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Каллум Смит высказался о предстоящем поединке с чемпионом WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым.

«Это огромный бой, который мне всегда нравился. Я давно знаю об Артуре Бетербиеве, знаю о его стиле и считаю, что он отлично сочетается с моим. Это захватывающий поединок, и я не сомневаюсь в том, что возьму верх и отберу у него пояса.

Люди считают его зверем, он потрясающий боец, у него одни нокауты и отличное резюме. Однако его дважды потрясали. По нему часто попадают, он не является неуловимым бойцом. Так что я вижу пути к победе. Если есть кто-то, кого я могу ударить, то у меня не остаётся сомнений в том, что я способен его потрясти. Я видел, как другие бойцы наносили ему ущерб», — сказал Смит в интервью YouTube-каналу Boxing Social.