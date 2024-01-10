Каллум Смит: всегда считал, что мой стиль побьёт Бетербиева

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Каллум Смит высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянином Артуром Бетербиевым, который состоится 14 января в Монреале (Канада).

«Я думаю об этом поединке уже почти два года. Хочу выйти в ринг и узнать, что случится. Я уважаю этого бойца и его достижения. Я смотрел на него и всегда чувствовал, что мой стиль победит его. Мне нравятся мои шансы в этом бою. Чем ближе срок и чем больше времени я провожу в зале, тем мне комфортнее.

Я давно думаю о Бетербиеве и сосредоточен на выигрыше, а именно на трёх чемпионских титулах. Я наблюдал за ним достаточно долго, чтобы понять, что нужно делать», — приводит слова Смита пресс-служба Matchroom Boxing.