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Дю Плесси отреагировал на желание Чимаева сразиться с ним на UFC 300

Дю Плесси отреагировал на желание Чимаева сразиться с ним на UFC 300
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Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси отреагировал на заявление непобеждённого проспекта дивизиона Хамзата Чимаева.

Напомним, ранее Чимаев заявил, что готов сразиться за титул на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Чимаев хочет драться со мной на UFC 300? Он говорил, что хочет подраться с Джоном Джонсом. Кто вообще воспринимает этого парня всерьёз?» – сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.

Чимаев в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, одолел раздельным решением нигерийца Камару Усмана.

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