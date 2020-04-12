Проводим время дома с пользой! Какие игры можно успеть пройти за карантин?

Сначала карантин объявили всего на неделю и многим уже через семь дней почти безвылазного отсиживания в квартире стало тошно от замкнутых стен. Когда объявили, что отдыхать придётся аж до конца апреля, то пришлось искать варианты того, чем занять себя на месяц. Предлагаем подборку игр, которые можно пройти за время самоизоляции.

Ведьмак 3: Дикая Охота

Время прохождения: 50-100 часов



Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Геральт из Ривии, он же ведьмак. В 2015-м о нём услышали даже те, кто от игр, да и фэнтези-мира в целом, был далёк. Несмотря на большое количество часов, заскучать в игре не успеваешь. Политические интриги, горячие девушки, сложные моральные решения и хорошая боевая система. Что ещё для счастья надо?



Если давно собирались узнать, чем же так хорош расхваленный «Ведьмак», то самое время начать. А для полноты истории можно и первые две части захватить: в них нет таких масштабов, потому пройти их можно примерно за три-четыре дня.

Трилогия Mass Effect

Время прохождения всех частей: 110-120 часов



Платформы: PC, PS3, Xbox One

Самая популярная космическая игровая вселенная от студии BioWare, где сюжет и геймплей затягивают с самого начала. Капитан Шепард — первый человек, который получил звание Спектра и доверие на личный корабль — «Нормандию». Команда для него собирается по ходу полётов между планетами. Им нужно раскрыть заговор бывшего Спектра Сарена. Уже к концу первой части угроза становится по-настоящему вселенской проблемой, которую придётся решать вам, чтобы спасти уже не только Землю.



Продолжения развивают идеи оригинала и доводят сюжетные линии всех персонажей до относительно логичного завершения. Потому и прощание в третьей части будет тяжелым, но зато запомнится надолго.

Для тех, кто ищет, где отдохнуть в апреле. Лучшие игры с открытым миром от первого лица Хоть где-то можно выбраться на пикничок.

Серия Batman: Arkham

Время прохождения всех частей: 100-110 часов



Платформы: PC и все кроме Origins на PS4, Xbox One

Не только для фанатов комиксов! Но всё же их серия радует вдвойне. Основная трилогия от Rocksteady хороша почти во всём. Интересный сюжет, механики, относительно открытый мир и крутая озвучка. Кевин Конрой, Марк Хэмилл, Трой Бэйкер…



Задача Бэтмена, как и любого супергероя, понятна — вершить справедливость. Масштабы увеличиваются с каждой частью: от отдельно взятой психиатрической лечебницы Аркхэм до поездок на крутом бэтмобиле по Готэму.



Приквелу Arkham Origins от других разработчиков тоже стоит дать шанс, да и походить по зимнему городу или бэт-пещере — довольно заманчиво.

GTA 5

Время прохождения: 25-100 часов



Платформы: PC, PS4, Xbox One

Серия от компании Rockstar не нуждается в отдельном представлении. В одиночном режиме история рассказывает о приключениях троих грабителей. Они — мастера дерзких ограблений, но и врагов не меньше: как из преступного мира, так из полицейских.



В отличие от других игр серии, в пятой части появилась возможность переключаться между тремя персонажами в любой момент как во время выполнения заданий, так и вне их. Вымышленный штат Сан-Андреас буквально манит видами Южной Калифорнии, возможностью погонять на угнанных машинах и что-нибудь взорвать.

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Red Dead Redemption 2

Время прохождения: 60 часов



Платформа: PC, PS4, Xbox One

Первую часть тоже можно включить в список, но она до сих пор остаётся эксклюзивом для стареньких PS3 и Xbox 360. Видимо, тем лучше, потому что действия второй игры происходят до событий первой.



После неудачного ограбления в городке Блэкуотер банда Ван Дер Линде и, в частности, главный герой Артур Морган вынуждены бежать с насиженного места. Приходится жить грабежами, кражами и перестрелками, и скрываться от выслеживающих нас федеральных агентов и охотников за головами. А вне миссий можно свободно путешествовать по интересному миру, самостоятельно находя побочные задания и интересные места.

Серия Uncharted

Время прохождения всех частей: 55-60 часов



Платформы: PS3 (1-3 части) и все на PS4

Главный герой Нэйтан Дрейк — современный охотник за сокровищами, который стремится раскрыть древние тайны. История начинается с поисков сокровищ Эльдорадо и перемещается по всему миру с бесконечными перестрелками и взрывами культурных ценностей.



Играть в обычный шутер с укрытиями было бы не так весело, если бы не яркие харизматичные персонажи. Они шутят друг на другом, переживают и помогают в огромном количестве неприятностей, что встречаются на пути.

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Final Fantasy 7 Remake

Время прохождения: 40-50 часов



Платформа: PS4

Самое время познакомиться и с культовой японской JRPG от компании Square Enix. Перед игроками — киберпанк с примесью антиутопии, где большая часть мира находится под управлением энергетической корпорации «Шинра». Бывший элитный боец, а ныне наемник Клауд Страйф помогает повстанцам в длительной борьбе.



В оригинальной игре 1997 года прохождение кампании со всеми мелкими поручениями могло занять больше 200 часов. Сюжет в Remake было решено разделить на несколько игр, но, когда приблизительно выйдет продолжение, — неизвестно.

Final Fantasy XV

Время прохождения: 40-50 часов



Платформы: PC, PS4, Xbox One

JRPG для тех, кто хочет весь сюжет сразу, а не с многолетним ожиданием отдельных частей. История начинается после того, как на столицу королевства Люцис нападает соседнее — Нифльхейм. Юному принцу Ноктису и его друзьям удаётся сбежать, но, собрав все силы и несколько отойдя от потерь, законному владельцу нужно возвращать трон.

В игре есть всё за что можно любить и ненавидеть жанр. Но после реальной жизни так приятно спокойно перемещаться на машине между завораживающими локациями и под приятную музыку. Для более широкой аудитории бои сделаны понятно и динамично, никакой пошаговой стратегии. Это не «Ведьмак» с хитрыми политическими интригами и неожиданными поворотами, это — приятный мир с множеством интересных деталей. Изучать и открывать новое в нём не менее интересно.

Дилогия The Evil Within

Время прохождения: 40 часов



Платформы: PC, PS4, Xbox One

Хоррор с сюжетом, где уживаются Resident Evil и «Начало» Кристофера Нолана. Типичный детектив в плаще и с сигаретой. Себастьян Кастелланос с двумя напарниками приезжают на странный вызов в местную психиатрическую клинику. Опустевший холл, разруха, кровь повсюду… На камерах наблюдения видно неизвестного в потрепанных обносках, который необъяснимым логическим образом убивает охрану. Отвернувшись от экрана, Себастьян видит этого «человека» перед собой. С этого момента возникает вопрос: «Где настоящая реальность?»



Вторая часть заметно упрощена в сюжете, но зато играться стала намного интереснее. Относительно открытый мир, в котором нечто может выскочить из любого дома, куда очень хочется зайти за припасами.

Detroit: Become Human

Время прохождения: от 15 до 40 часов



Платформы: PS4, PC

Сюжет о ближайшем будущем, когда технологический прогресс зайдёт достаточно далеко для создания андроидов, похожих на человека. Они запрограммированы помогать в повседневной жизни. Сбои и браки даже тогда будут неизбежными, потому некоторые «рабы» начинают внезапно проявлять человеческие признаки.



Каким образом это происходит — никто не объясняет, но зато киношной драмы нагоняют много.



Поначалу перед игроком три сюжетно несвязанные между собой линии, которые в дальнейшем переплетаются. Революционером Маркусом мы будем помогать обрести равноценные права людям и роботам, домработницей Карой — убегать от преследователей и заботиться о маленькой девочке, а роботом-полицейским Коннором отлавливать девиантов — андроидов, которые отклоняются от запрограммированного поведения. Самая короткая игра списка, но зато перепроходить её можно несколько раз, где каждое новое прохождение будет уникальным.

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