В ожидании Cyberpunk 2077: в какие игры поиграть в 2020-м?

Миновало уже почти четыре месяца 2020 года. Человечество переживает кризис за кризисом. Переносятся съёмки любимых сериалов и фильмов, а многие игровые релизы были отложены ещё до пандемии. Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Marvel’s Avengers… Пока ждём их и PC-версии Death Stranding и Horizon: Zero Dawn, предлагаем посмотреть на игры, в которые уже можно сыграть.

Metro Exodus: Sam’s Story

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Спустя год третья часть серии «Метро» вышла в Steam. Помимо основной игры появилось DLC, в котором рассказывается история спартанца Сэма, американца из команды Артёма. Он покидает Байкал ради того, чтобы вернуться в родные края, в солнечный Сан-Диего, и отыскать там отца.



В игре появляется локация — Владивосток, из которого по воде проще попасть к конечной точке. Туда герой отправляется на старенькой «Буханке», но вскоре её приходится сменить на трактор.



В отличие от прошлого дополнения, «Два полковника», в «Метро» вновь вернулась приятная атмосфера, визуальный дизайн цепляет видами с крыш и на суше. Это то же самое знакомое «Метро», просто чуть короче и с забавным акцентом на главного героя.

Ori and the Will of the Wisps

Платформы: PC, Xbox One

Ori and the Blind Forest — это милый, сказочный платформер 2015 года. За визуальный стиль, музыкальное сопровождение и дизайн игра заслужила любовь многих. Продолжения пришлось ждать пять лет, но оно того стоило. Приключение духа Ори уходит за пределы леса Нибель. Здесь открывается неожиданная правда о «потерянных» и об истинном предназначении Ори.

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Nioh 2

Платформы: PS4

В ожидании новых игр от компании From Software стоит опробовать Nioh, создатели которой явно вдохновлялись серией Dark Souls.



Мирная Япония, 1555 год. Спокойной жизни пришёл конец, когда близлежащие земли заполонили злобные твари и духи. Так над Страной восходящего солнца нависла пугающая угроза.



Безжалостный наёмник, оборотень, способный превращаться в демона. Однажды в бою он теряет контроль над своей силой. Его выручает странствующий торговец Токитиро. Вместе они отправляются на поиски камней духа.

Doom Eternal

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Сюжетное продолжение Doom 2016 года. Спустя два года Землю захватили демонические силы, а потери среди людей стали миллиардными. Палач Рока завладевает космической крепостью, которая становится личным штабом. Он планирует уничтожение Культа Деаг, трёх жрецов, которые стоят за теми ужасами, что творятся на Земле.



На локациях возможно карабкаться по стенам, делать рывки в стороны и притягиваться к противникам с помощью крюка. Возможность подобрать из убитых врагов патроны, здоровье, броню перешла из прошлой игры. И оттуда же — эффектные кровавые добивания.

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Control: The Foundation

Платформы: PC, PS4, Xbox One

После основной истории Джесси получает особое задание от Совета: спуститься в туннели под зданием Бюро — Основание. Там нужно починить Гвоздь — гигантский чёрный монолит. В противном случае, угроза примет мировые масштабы.



DLC такое же местами непонятное и странное, как и основная игра, и чего-то особо важного почти не открывает. Зато удачно скрашивает ожидание дополнения AWE, которое обещает окончательно связать истории Control и Alan Wake.

MazM: Jekyll and Hyde

Платформы: PC, Nintendo Switch, Android, IOS

Игры по мотивам литературных произведений выходят не так часто, поэтому стоит дать шанс MazM: Jekyll and Hyde, которая создана по повести Роберта Льюиса Стивенсона. В 2017 году она вышла на мобильных устройствах, собрала много положительных отзывов, потому сейчас получила версии для PC и Switch.



Туманный мрачный Лондон конца XIX века. Одно упоминание этой эпохи подкупает. Играя четырьмя различными героями, предстоит много общаться со свидетелями, чтобы отыскать загадочного пугающего мистера Хайда.

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Resident Evil 3 Remake

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Ремейк третьей части во многом не дотягивает до прошлогодней второй. Крови меньше, загадок толком нет, да и проходится за три-четыре часа. При этом играется он так же весело. Джилл Валентайн пытается убежать из охваченного эпидемией Раккун-Сити, помогает ей Карлос, заметно обновлённый со времен 1999 года.



Визуально — сплошное удовольствие, и даже небольшая продолжительность при происходящем на экране действии не кажется большим минусом. По крайней мере игра не успевает надоесть.

Final Fantasy 7 Remake

Платформы: PS4

Японская смесь антиутопии и киберпанка, в котором мир попал во власть энергетической корпорации «Шинра». Бывший элитный солдат, которого разочаровали действия начальства, Клауд Страйф, присоединяется к организации «Лавина». Вместе они ведут подпольную борьбу против жестокой корпорации.



В Remake вошла только та часть оригинальной игры, что связана с городом Мидгар, потому выйти за его границы невозможно. Сейчас в разработке находится продолжение, но примерные сроки его выхода сложно предположить, особенно зная, через какой производственный ад прошла эта игра.

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