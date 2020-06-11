Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Предполагаемая цена PS5

15:10. На британском сайте Amazon была опубликована цена PlayStation 5. Она составила £ 599 — это около $ 760 или более 52 тыс. рублей. Подписчики по-разному отреагировали на данную информацию. Некоторые назвали цену чрезмерной, другие посчитали её вполне адекватной.



На страницах Amazon были представлены модели с 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти, при этом цена была указана одинаковая. Многие считают, что после презентации цены на модели изменятся.

PS5 может продаваться по цене $ 760

14:50. Инсайдер, именуемый себя как Iron Man, рассказал, что окончательный дизайн PlayStation 5 покажут не сегодня, а 7 июля в блоге. Напомним, что контроллер для новой консоли, получивший название DualSense, был представлен 7 апреля в официальном блоге PlayStation.

Источник: окончательный дизайн PlayStation 5 будет представлен 7 июля

14:30. Добрый день! Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.

Как и когда смотреть презентацию PlayStation 5? Дата, время и подробности события Это нельзя пропустить.

Презентация пройдёт на каналах PlayStation в YouTube и Twitch. Стрим будет транслироваться в качестве 1080p и при 30 кадрах. Разработчики рассказали, как следует смотреть трансляцию: «Лучше всего будет, если вы посмотрите презентацию в наушниках. Вас ждёт крутой звук, который сложно полноценно оценить через встроенные динамики ноутбука или смартфона».

Трансляция презентации PS5

Источник видео: YouTube-канал PlayStation.

На официальной презентации PlayStation 5 могут быть показаны Horizon: Zero Dawn 2, Gran Turismo 7 и Final Fantasy XVI. Об этом на форуме 4chan сообщил один из пользователей со ссылкой на официальный документ Sony Corporation для сотрудников отдела маркетинга.



По информации источника, мероприятие стартует с представления геймплейного ролика Horizon: Zero Dawn 2. В анонсе Final Fantasy XVI будет показан кинематографический трейлер.