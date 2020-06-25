Новый геймплей и трейлер Cyberpunk 2077. Что покажут на презентации игры 25 июня

Игровая выставка E3 2020 была отменена из-за вспышки коронавируса, но игроки почти ничего не потеряли. Наоборот, вместо одной выставки мы получили несколько презентаций, запланированных на разное время. 25 июня пройдёт очередной показ: польская студия CD Projekt Red расскажет новые подробности о самом ожидаемом релизе этого года — Cyberpunk 2077.

Появились фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

Что такое Cyberpunk 2077 Night City Wire

Первоначально задуманный разработчиками показ игры должен был пройти в формате конференции. Но из-за отмены E3 разработчики выпустят несколько эпизодов. Night City Wire — это первый из запланированных эпизодов. Его хронометраж составит примерно 25 минут.

Дата и время начала презентации Cyberpunk 2077 Night City Wire

Презентация пройдёт 25 июня. Начало — в 19:00 мск. Первоначально она должна была пройти 11 июня, но из-за напряжённой обстановки в США разработчики решили перенести её на две недели.

Где смотреть Cyberpunk 2077 Night City Wire

Презентация будет показана на Twitch-канале CD Project Red. Также её можно будет посмотреть на YouTube-канале thegameawards. Вероятно, все рестримы презентации на YouTube будут идти с небольшим опозданием по сравнению с Twitch. Так что учитывайте это.

Где смотреть Cyberpunk 2077 Night City Wire на русском

Если вы хотите посмотреть презентацию с русским переводом, то вы можете сделать это на YouTube-канале известного игрового блогера и журналиста Антона Логвинова. Также вы можете посетить стрим ВКонтакте, ведущими которого станут Павел Пивоваров и Алина Рин.

Источник: YouTube-канал Антона Логвинова.

Чего ждать от Cyberpunk 2077 Night City Wire

В рамках 25-минутного эпизода будет показан новый трейлер со свежими кадрами геймплея и подробный рассказ разработчиков о «мозгопляске» — цифровом наркотике, который позволяет почувствовать себя в шкуре другого человека — например, серийного убийцы.

Более подробно о «мозгопляске» в Cyberpunk 2077

Этот цифровой наркотик очень распространён среди жителей Найти Сити. Благодаря «мозгопляске» любой человек может испытать чужие эмоции и ощущения при помощи мозгового имплантата. Люди живут чужой жизнью, пока спят в своей постели. Звучит круто, согласитесь?

В Cyberpunk 2077 будет более 1 тыс. персонажей с собственным распорядком дня

Наркотик был изобретён, как один из способов психологически перевоспитать преступников. Многие люди настолько подсели на него, что забыли о собственной жизни, проводя всё своё свободное время в другой реальности и возвращаясь из неё только для того, чтобы поесть, сходить в туалет, запланировать новые ощущения и обсудить с друзьями последний сеанс. Пока неясно, как эта технология будет отображаться в игре, и на презентации нам это по идее должны показать.

Новая дата выхода Cyberpunk 2077

Изначально Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на 2 месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.

Cyberpunk 2077 можно будет запустить на PS5 и Xbox Series X в день релиза консолей

Выход Cyberpunk 2077 отложен ещё на 2 месяца. Игра поступит в продажу 19 ноября 2020 года

«В Cyberpunk 2077 уже готовы квесты, катсцены, навыки персонажей, предметы. Но нам нужно сбалансировать игровые механики, убедиться, что всё работает должным образом, и исправить множество багов», — именно так объяснили очередной перенос релиза в CD Project Red.