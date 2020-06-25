Новый геймплей и трейлер Cyberpunk 2077. Что покажут на презентации игры 25 июня

Игровая выставка E3 2020 была отменена из-за вспышки коронавируса, но игроки почти ничего не потеряли. Наоборот, вместо одной выставки мы получили несколько презентаций, запланированных на разное время. 25 июня пройдёт очередной показ: польская студия CD Projekt Red расскажет новые подробности о самом ожидаемом релизе этого года — Cyberpunk 2077.
Что такое Cyberpunk 2077 Night City Wire
Первоначально задуманный разработчиками показ игры должен был пройти в формате конференции. Но из-за отмены E3 разработчики выпустят несколько эпизодов. Night City Wire — это первый из запланированных эпизодов. Его хронометраж составит примерно 25 минут.
Дата и время начала презентации Cyberpunk 2077 Night City Wire
Презентация пройдёт 25 июня. Начало — в 19:00 мск. Первоначально она должна была пройти 11 июня, но из-за напряжённой обстановки в США разработчики решили перенести её на две недели.
Где смотреть Cyberpunk 2077 Night City Wire
Презентация будет показана на Twitch-канале CD Project Red. Также её можно будет посмотреть на YouTube-канале thegameawards. Вероятно, все рестримы презентации на YouTube будут идти с небольшим опозданием по сравнению с Twitch. Так что учитывайте это.
Где смотреть Cyberpunk 2077 Night City Wire на русском
Если вы хотите посмотреть презентацию с русским переводом, то вы можете сделать это на YouTube-канале известного игрового блогера и журналиста Антона Логвинова. Также вы можете посетить стрим ВКонтакте, ведущими которого станут Павел Пивоваров и Алина Рин.
Источник: YouTube-канал Антона Логвинова.
Чего ждать от Cyberpunk 2077 Night City Wire
В рамках 25-минутного эпизода будет показан новый трейлер со свежими кадрами геймплея и подробный рассказ разработчиков о «мозгопляске» — цифровом наркотике, который позволяет почувствовать себя в шкуре другого человека — например, серийного убийцы.
Более подробно о «мозгопляске» в Cyberpunk 2077
Этот цифровой наркотик очень распространён среди жителей Найти Сити. Благодаря «мозгопляске» любой человек может испытать чужие эмоции и ощущения при помощи мозгового имплантата. Люди живут чужой жизнью, пока спят в своей постели. Звучит круто, согласитесь?
Наркотик был изобретён, как один из способов психологически перевоспитать преступников. Многие люди настолько подсели на него, что забыли о собственной жизни, проводя всё своё свободное время в другой реальности и возвращаясь из неё только для того, чтобы поесть, сходить в туалет, запланировать новые ощущения и обсудить с друзьями последний сеанс. Пока неясно, как эта технология будет отображаться в игре, и на презентации нам это по идее должны показать.
Новая дата выхода Cyberpunk 2077
Изначально Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на 2 месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.
«В Cyberpunk 2077 уже готовы квесты, катсцены, навыки персонажей, предметы. Но нам нужно сбалансировать игровые механики, убедиться, что всё работает должным образом, и исправить множество багов», — именно так объяснили очередной перенос релиза в CD Project Red.
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